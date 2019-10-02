2019-10-02T01:32:29+03:00
Звезды

Наталья Бочкарева сорвала "Прямой эфир" Андрею Малахову

Вместо передачи, посвященной актрисе, показали запись другой истории
Ольга ЛИБГАРДТ
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Актриса Наталья Бочкарева.Актриса Наталья Бочкарева.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Последние выходные сентября вся страна обсуждала историю актрисы Натальи Бочкаревой. Звезда сериала "Счастливы вместе" 28 сентября была задержана полицией в Москве по подозрению в хранении наркотиков. По некоторым данным, актриса находилась в состоянии наркотического опьянения. Однако от освидетельствования она отказалась.

Сообщалось, что в нижнем белье Натальи Бочкаревой стражи порядка отыскали запрещенные вещества. При этом сама артистка, когда в прессе поднялась шумиха, все отрицала. Пролить свет на происходящее мог сегодняшний "Прямой эфир" с Андреем Малаховым, в котором Наталья должна была стать главной героиней.

Но Бочкарева на программу не пришла. Меж тем все гости передачи собрались в студии и ждали актрису. Но она просто не явилась на съемки и сорвала эфир.

"В назначенный час я был на месте, учитывая, что для съемок прилетел раненько по утру, не спав бросился на амбразуру. Но героиня, Наташа Бочкарева, попавшая в историю с коксом, просто пропала и не явилась на эфир, который должен был быть прямым на всю страну, без записи", - поведал в блоге скандальный участник "Дома-2" Рустам Солнцев.

По его словам, два раза гости студии садились и два раза ничего не происходило. "Пропала, не сказав прощай. Версии были разные - от испугалась, до заболела", - посетовал он.

Напомним, ранее появилась информация о том, что сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого, по некоторым данным, была Наталья Бочкарева, для проверки документов. Полицейские обратили внимание на то, что водитель вела себя странно и спросили, не употребляла ли та запрещенные вещества. Женщина не стала отпираться и рассказала о спрятанной у себя в трусах купюре с кокаином.

Источники в правоохранительных органах уверяют, что задержанная - Наталья Бочкарева. Сама артистка опровергла эту информацию в эфире Радио "Комсомольская правда". А позже обратилась к поклонникам. Наталья пообещала узнать, откуда "ноги растут у этой информации".

Меж тем в настоящее время полицейские пытаются выяснить, с кем встречалась и что делала Наталья Бочкарева до задержания с наркотой. В руках стражей порядка оказалось видео передвижений артистки. Судя по записям с камер наблюдения, актриса под покровом ночи приехала к подъезду дома на Щелковском шоссе. Она зашла в подъезд буквально на несколько минут, вернулась и сразу уехала. Через некоторое время после этого ее задержали стражи порядка.

Видео задержания звезды "Счастливы вместе" с наркотиками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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