В Госдуме объяснили, что не хотят лишать аккредитации Deutsche Welle

СЕГОДНЯ 21:22 2019-10-02T21:42:21+03:00

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Глава Комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства Василий Пискарев подчеркнул, что депутаты не хотят лишать аккредитации немецкий медиахолдинг Deutsche Welle. Его, напомним, обвиняют, в частности, в агитировании москвичей выходить на несанкционированный митинг в Москве и нарушении ряда российских законов.

-Мы не хотим лишить их аккредитации, у комиссии нет таких полномочий. Мы хотим, чтобы "Немецкая волна" и другие аналогичные компании работали у нас в правовом поле. Дома они ведут себя корректно и законопослушно, а в нашу страну не надо приезжать с мыслями, что у нас можно чинить произвол и беззаконие. Да, штрафы у нас поменьше, чем за границей, однако важна неотвратимость наказания, - рассказал в интервью KP.RU Василий Пискарев.

Ранее Комиссия сообщала, что выявила у DW признаки оправдания экстремизма - в частности, это касается материалов про осужденного за призыв похищать и убивать детей силовиков блогера Синицу.

ИСТОЧНИК KP.RU