2019-10-02T21:42:21+03:00
В мире

В Госдуме объяснили, что не хотят лишать аккредитации Deutsche Welle

Немецкий медиахолдинг призывают работать по российским законам
Ася ХОВАНСКАЯ
Поделиться:
Василий ПискаревВасилий ПискаревФото: Елена ЧИНКОВА
Изменить размер текста:

Глава Комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства Василий Пискарев подчеркнул, что депутаты не хотят лишать аккредитации немецкий медиахолдинг Deutsche Welle. Его, напомним, обвиняют, в частности, в агитировании москвичей выходить на несанкционированный митинг в Москве и нарушении ряда российских законов.

-Мы не хотим лишить их аккредитации, у комиссии нет таких полномочий. Мы хотим, чтобы "Немецкая волна" и другие аналогичные компании работали у нас в правовом поле. Дома они ведут себя корректно и законопослушно, а в нашу страну не надо приезжать с мыслями, что у нас можно чинить произвол и беззаконие. Да, штрафы у нас поменьше, чем за границей, однако важна неотвратимость наказания, - рассказал в интервью KP.RU Василий Пискарев.

Ранее Комиссия сообщала, что выявила у DW признаки оправдания экстремизма - в частности, это касается материалов про осужденного за призыв похищать и убивать детей силовиков блогера Синицу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Василий Пискарев: Экспертиза доказала, что "Немецкая волна" призывала выходить на несанкционированный митинг
РФ возобновила экспорт электроэнергии на Украину
Минобороны РФ: Начальник генштаба ВС РФ провел переговоры с американским генералом Милли
Скворцова назвала срок перехода на новую систему оплаты труда российских медработников
США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты
В Сети опубликовали новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками
За победу на Всероссийской олимпиаде школьники и учителя Ямала будут получать по 300 тысяч рублей
СК РФ предъявил обвинение командиру экипажа SSJ-100 Евдокимову по делу о катастрофе в Шереметьево
Пушков раскритиковал вопрос американского журналиста Путину
Глава ДНР отреагировал на решение Нидерландов расследовать крушение МН-17
Меркель после подписания "формулы Штайнмайера" заявила, что рано говорить о снятий санкций против РФ
Путин заявил, что Штаты используют доллар как политическое оружие
Эксперты разошлись во мнениях о том, сколько пьют россияне
Путин: Россия готова продлить газовый контракт с Украиной
На Европу обрушились мощные ливни, есть первые жертвы
Суд арестовал обвиняемого в убийстве московского следователя
Эдита Пьеха назвала Карела Готта гордостью Чехии
Путин не против публикации переговоров с Трампом
Путин: "Я не разделяю общих восторгов по поводу выступления Греты"
На Украине оценили шансы Порошенко в борьбе против снятия санкций с России