В Госдуме объяснили, что не хотят лишать аккредитации Deutsche Welle
Глава Комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства Василий Пискарев подчеркнул, что депутаты не хотят лишать аккредитации немецкий медиахолдинг Deutsche Welle. Его, напомним, обвиняют, в частности, в агитировании москвичей выходить на несанкционированный митинг в Москве и нарушении ряда российских законов.
-Мы не хотим лишить их аккредитации, у комиссии нет таких полномочий. Мы хотим, чтобы "Немецкая волна" и другие аналогичные компании работали у нас в правовом поле. Дома они ведут себя корректно и законопослушно, а в нашу страну не надо приезжать с мыслями, что у нас можно чинить произвол и беззаконие. Да, штрафы у нас поменьше, чем за границей, однако важна неотвратимость наказания, - рассказал в интервью KP.RU Василий Пискарев.
Ранее Комиссия сообщала, что выявила у DW признаки оправдания экстремизма - в частности, это касается материалов про осужденного за призыв похищать и убивать детей силовиков блогера Синицу.
ИСТОЧНИК KP.RU