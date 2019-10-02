2019-10-02T21:41:24+03:00
В мире

"Объявление в Твиттере было на русском языке": в Госдуме рассказали, почему подозревают американцев в скрытой агитации

На Охотном Ряду готовы к разговору с главой дипмиссии США
Ася ХОВАНСКАЯ
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Василий ПискаревВасилий ПискаревФото: Елена ЧИНКОВА
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Глава Комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства Василий Пискарев рассказал, почему депутаты подозревают посольство США в скрытой агитации выходить на несанкционированный митинг в Москве.

- Напомню, что в Твиттере посольства США в РФ была опубликована подробная схема маршрута и точек сбора несанкционированного митинга - экспертиза подтвердила, что это была скрытая агитация, - заявил депутат в интервью KP.RU.

На уточнение "КП" о том, что это стандартная дипломатическая практика - предупреждать своих граждан о возможных беспорядках, он ответил следующее:

- Если бы это объявление было на английском языке, мы бы с этим, возможно, согласились. Но для американцев русский язык, все же не родной? Посол сейчас уходит в отставку, мы ему желаем успехов в дальнейшей работе. Между тем, у комиссии остаются намерения встретиться с новым руководителем американской дипмиссии, - отметил Пискарев. - Если нарушение допустили подчиненные, то сгущать не стоит. Думаю, они разберутся с этим инцидентом и новых подобных случаев не допустят, все должны работать только в правовом поле. В этом успех добрых отношений и прогресса в них. Мы призываем только к этому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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