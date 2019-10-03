Путин рассказал о рухнувшем ВВП Украины
Российский президент заявил о тяжелом состоянии страны
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Украине не просто упал, а рухнул валовый внутренний продукт. По мнению главы государства, в первую очередь это связано с утратой российского рынка.
- Перед Зеленским стоят большие вызовы. Я не скрою. Страна оказалась в очень тяжелом состоянии. Я сейчас не готов приводить цифры, но уровень ВВП не просто упал, он рухнул за предыдущие годы. Рухнул в связи с утратой российского рынка, - сказал Путин в эфире телеканала «Россия-24».
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ИСТОЧНИК KP.RU