Эксперты рассказали, как сэкономить на оплате отопления

СЕГОДНЯ 08:27 2019-10-03T08:27:50+03:00

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Перепады температур в России осенью могут быть довольно заметными, а потому столь необходимое жителям в холода центральное отопление вызывает серьезные неудобства с потеплением.

Сайт kp.ru писал, что еще в сентябре температура воздуха в Москве опускалась ниже нуля, а в этот четверг, 3 октября, она поднимется до +21 градуса.

В квартирах становится жарко, и при этом приходится переплачивать. Эксперты РИА Новости дали пару советов о том, как этого избежать.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU