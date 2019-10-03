2019-10-03T08:27:50+03:00
Общество

Эксперты рассказали, как сэкономить на оплате отопления

Осенние перепады температур вызывают неудобства и приводят к лишним расходам
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Перепады температур в России осенью могут быть довольно заметными, а потому столь необходимое жителям в холода центральное отопление вызывает серьезные неудобства с потеплением.

Сайт kp.ru писал, что еще в сентябре температура воздуха в Москве опускалась ниже нуля, а в этот четверг, 3 октября, она поднимется до +21 градуса.

В квартирах становится жарко, и при этом приходится переплачивать. Эксперты РИА Новости дали пару советов о том, как этого избежать.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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