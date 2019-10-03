BCG сообщила о феномене «русского чуда» в сфере карточных платежей

СЕГОДНЯ 09:28 2019-10-03T10:07:32+03:00

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Исследователи международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group сообщили, что в России произошло настоящее "чудо" в сфере оплаты товаров и услуг банковскими картами.

Сочетание нескольких факторов - дешевого розничного финансирования, высокой концентрации рынка и крупных инвестиций в технологии, привело к тому, что в 2010-2018 годах рост объема электронных платежей в стране составил в среднем 22,1%. И даже прогнозируемое сокращение этого показателя до 11,8% в 2019-2028 годах не скажется на лидерской позиции России в рейтинге из 58 государств.

Ведь рост объема карточных платежей на европейском рынке составит всего около 5,9%. На западе он будет чуть меньше, на востоке - больше (в основном, за счет РФ).

Также уже сейчас Россия считается крупнейшим рынком Европы по количеству операций с использованием цифровых кошельков и мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций. Кроме того, бесконтактные платежи и оплата с помощью мобильных телефонов гораздо лучше адаптировались у нас, чем в других странах, передает РБК.

Сайт kp.ru писал, что за последний год россияне стали почти в три раза чаще оплачивать покупки бесконтактно. При этом гаджеты постепенно вытесняют пластиковые карты.

ИСТОЧНИК KP.RU