BCG сообщила о феномене «русского чуда» в сфере карточных платежей
Исследователи международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group сообщили, что в России произошло настоящее "чудо" в сфере оплаты товаров и услуг банковскими картами.
Сочетание нескольких факторов - дешевого розничного финансирования, высокой концентрации рынка и крупных инвестиций в технологии, привело к тому, что в 2010-2018 годах рост объема электронных платежей в стране составил в среднем 22,1%. И даже прогнозируемое сокращение этого показателя до 11,8% в 2019-2028 годах не скажется на лидерской позиции России в рейтинге из 58 государств.
Ведь рост объема карточных платежей на европейском рынке составит всего около 5,9%. На западе он будет чуть меньше, на востоке - больше (в основном, за счет РФ).
Также уже сейчас Россия считается крупнейшим рынком Европы по количеству операций с использованием цифровых кошельков и мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций. Кроме того, бесконтактные платежи и оплата с помощью мобильных телефонов гораздо лучше адаптировались у нас, чем в других странах, передает РБК.
Сайт kp.ru писал, что за последний год россияне стали почти в три раза чаще оплачивать покупки бесконтактно. При этом гаджеты постепенно вытесняют пластиковые карты.
ИСТОЧНИК KP.RU