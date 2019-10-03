ФБР вербует россиян через рекламу на Facebook

СЕГОДНЯ 11:11 2019-10-03T11:37:09+03:00

Американское бюро нацелено на наших разведчиков и тех, кто обладает информацией об их деятельности

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Федеральное бюро расследований США пытается вербовать россиян с помощью рекламы в социальной сети Facebook.

Заказные публикации появляются адресно в лентах тех пользователей, которые находятся в Вашингтоне и близлежащих населенных пунктах. Согласно данным американских СМИ, ФБР нацелено на поиск действующих российских разведчиков, а также тех, кто обладает информацией об их деятельности.

Телекомпания CNN нашла несколько таких реклам. В одной из них на фотографии запечатлена семья, а надпись на русском гласит: "Ради вашего будущего, ради будущего вашей семьи!". Дальше идет пояснение: "ФБР получает наиболее ценные разведывательные сведения для борьбы с угрозами именно от представителей общественности. Если у вас есть информация, которая может помочь бюро, посетите нас".

Примечательно, в фразе на русском допущено сразу несколько орфографических и пунктуационных ошибок. Например, слово "будущего" написано через "ш", а в "вашей" пропустили букву "е".

В другой подобной рекламе использовано изображение шахматной доски с надписью: "Не пора ли вам сделать свой ход?". Дальше приводится ссылка на контрразведывательную программу.

Сайт kp.ru писал, что Россия ранее уже обвиняла Соединенные Штаты в оказании морального и иного давления на наших соотечественников. В Кремле заявили, что американцы очень грубо работают по линии разведки.

ИСТОЧНИК KP.RU