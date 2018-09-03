2018-09-03T15:15:11+03:00
Политика

Песков назвал грубыми попытки спецслужб США вербовать россиян

‍По словам представителя Кремля, Соединенные Штаты оказывают на граждан РФ «моральное и иное давление»
Дарья ИВАШКИНА
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о попытках спецслужб США завербовать российского бизнесмена Олега Дерипаску, заявил, что подобные сообщения заставляют задуматься о многом. По его мнению, такие случаи «самым красноречивым образом свидетельствуют о попытках вмешательства во внутренние дела нашей страны».

Причем, как заметил представитель Кремля, Соединенные Штаты в последние годы очень грубо работают при попытках вербовки россиян. «США в последние годы очень грубо порой работают по линии своей разведки, пытаясь вербовать граждан России, оказывая на них моральное и иное давление», - цитирует Пескова ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее появилась информация о том, что Олега Дерипаску пыталось завербовать ФБР. По некоторым данным, у бизнесмена хотели узнать о «вмешательстве» в американские выборы в обмен на визу.

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