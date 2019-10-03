«Хотя бы паузу сделали побольше»: Путин прокомментировал испытания США ранее запрещенной ракеты

СЕГОДНЯ 20:34 2019-10-03T20:36:53+03:00

Президент России считает, что ситуация с безопасностью в мире ухудшилась из-за действий американцев

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Президент России Владимир Путин отреагировал на испытания США ракеты, которая была запрещена договором ДРСМД. Напомним, в августе 2019 года Вашингтон официально объявил о прекращении действия договора о разоружении. Оказалось, такое желание у американских властей появилось не случайно – в наличии у США оказалась ракета, которую по условиям ДРСМД иметь страна не могла. Но после снятия с себя всяческих обязательств американцы открыто принялись испытывать вооружение, сделанное вопреки нарушению договора.

- Хотя бы паузу сделали побольше после выхода из ДРСМД, а то сначала надули, а потом подтвердили это, - прокомментировал ситуацию президент России Владимир Путин, выступая на международном форуме «Валдай» в Сочи.

Как сообщает ТАСС, по мнению главы государства США «минимум несколько лет работали над ракетой».

Путин выступает на пленарном заседании дискуссионного клуба Валдай .Президент РФ Владимир Путин подводит промежуточные итоги обсуждения темы Востока на пленарном заседании дискуссионного клуба Валдай в Сочи. (c) Ruptly

Владимир Путин в связи с этим считает, что ситуация в мире с безопасностью за последние годы не улучшилась, наоборот, стараниями США обстановка стала еще более напряженной.

ИСТОЧНИК KP.RU