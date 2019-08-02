Помпео: США официально выходят из ДРСМД

СЕГОДНЯ 12:31 2019-08-02T12:31:55+03:00

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Государственный секретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео заявил, что Вашингтон официально выходит из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"2 февраля США дали России шесть месяцев на то, чтобы вернуться к исполнению ДРСМД, - написал он в «Твиттере». - Россия отказалась, поэтому действие договора заканчивается сегодня».

При этом Помпео подчеркнул, что «США не будут оставаться участниками договора, когда другие нарушают его».

Напомним, ранее в пятницу, как писал сайт kp.ru, МИД России официально подтвердил, что со 2 августа прекращено действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что такое решение принято по инициативе Соединенных Штатов.

Напомним, ДРСМД был подписан главами СССР Михаилом Горбачевым и США Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в Вашингтоне. Документ предполагал сокращение целого класса ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 5500 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU