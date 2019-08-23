Путин - об испытании США запрещенной ракеты: Поручаю принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа
Владимир Путин на заседании Совета безопасности подвел черту под главной новостью недели - испытанием США новой ракеты, ранее запрещенной договором о ликвидации ракет средней и малой дальности. Реакция России на этот шаг вполне предсказуема - ответ последует, но в гонку вооружений страна вступать не намерена.
- 18 августа в США произведён испытательный пуск крылатой ракеты наземного базирования, которая, по заявлению американского военного ведомства, поразила цель на расстоянии свыше 500 километров, - напомнил Путин. - Такое вооружение относится к категории запрещённого по ДРСМД. Кроме того, использование в ходе испытания универсальной пусковой установки МК-41 полностью подтверждает обоснованность тех претензий, которые российская сторона высказывала США в период действия договора. Мы неоднократно указывали, что размещение американцами таких пусковых установок на суше, на базе ПРО в Румынии, и их предстоящее размещение в Польше являются грубым нарушением Договора. Американцы это упорно отвергали, утверждая, что наземные МК-41 якобы не способны производить пуски крылатых ракет морского базирования «Томагавк». Теперь факт нарушения налицо, оспаривать его невозможно – они сами об этом сказали. И конечно, возникает вопрос: как нам теперь понять, что будет размещаться в Румынии и Польше? Системы противоракетной обороны или ракетные ударные комплексы достаточно большой дальности?
Испытания новейшей американской крылатой ракеты прошли 18 августа. Фото: Минобороны США
ТЕПЕРЬ НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРА ОЧЕВИДНО
- Обращает на себя внимание, что испытания ракеты с запрещёнными по этому Договору характеристиками состоялись всего лишь через 16 дней после завершения инициированной Вашингтоном процедуры денонсации Договора, - указал еще на одну нестыковку Путин. - И очевидно, что оно не было импровизацией, а стало очередным звеном в цепи давно планировавшихся и осуществлявшихся ранее мероприятий. Это лишь подтверждает обоснованность проявленных нами ранее озабоченностей. Мы и ранее располагали сведениями, что США уже длительное время занимаются созданием запрещённого по ДРСМД оружия. Но вместе того чтобы исправить эту неприемлемую ситуацию и вернуться к соблюдению Договора, американцы срежиссировали пропагандистскую кампанию о якобы несоблюдении Россией положений данного Договора. Как всем теперь очевидно, её единственной целью являлось прикрытие работ, проводимых Вашингтоном в нарушение Договора и изначальное намерение выйти из него.
ГОНКИ ВООРУЖЕНИЙ НЕ БУДЕТ
- Всё это не оставляет сомнений в том, каковы истинные замыслы США, - констатировал президент. - Избавившись от установленных ограничений, развязать себе руки для развёртывания в различных регионах мира ранее запрещённых ракет. Американские политики весьма высокого ранга и уровня заявляют, что размещение новых систем может быть начато с Азиатско-Тихоокеанского региона, но и это затрагивает наши коренные интересы, ведь всё это находится вблизи российских границ.
Мы, как вы знаете, никогда не хотели, не хотим и не будем втягиваться в затратную, разрушительную для нашей экономики гонку вооружений. Разработка нами новейших, действительно не имеющих аналогов в мире систем новейшего оружия была вызвана и, можно сказать, спровоцирована односторонним выходом США из Договора по ограничению систем противоракетной обороны в 2003 году. Мы были просто вынуждены и были обязаны, безусловно, обеспечить безопасность нашего народа и нашей страны. Мы это делаем сейчас и, безусловно, будем делать в будущем.
РОССИЯ ПРИМЕТ ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ МЕРЫ
- Имея в виду вновь складывающиеся обстоятельства, поручаю министерству обороны, министерству иностранных дел, другим профильным ведомствам проанализировать уровень угрозы, создаваемой упомянутыми действиями США для нашей страны, и принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа, - перешел к конкретным поручениям Путин. - При этом Россия по-прежнему открыта к равноправному и конструктивному диалогу с США для восстановления доверия и укрепления международной безопасности.
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