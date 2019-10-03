В США разбился небольшой самолет, погибли три человека

3 Окт. 23:25 2019-10-03T23:25:02+03:00

Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета в США Фото: REUTERS

На борту упавшего в Мичигане воздушного судна находились два пилота и четыре пассажира

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В четверг, 3 октября, недалеко от американского города Лансинг (штат Мичиган) разбился небольшой одномоторный самолет TBM 700, на борту которого находились шесть человек – два пилота и четыре пассажира.

В результате крушения погибли трое из них, еще трое получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу, сообщает местная газета Lansing State Journal со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации (FAA).

По данным издания, в первой половине дня самолет вылетел из Индианаполиса и по невыясненным пока причинам упал в нескольких километрах от аэропорта Лансинга, куда воздушное судно и направлялось.

Причины аварии выясняют Федеральное авиационное управление США и Национальный совет по безопасности на транспорте.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в середине августа легкомоторный самолет Cessna 303 упал на жилой дом в американском городе Покипси (штат Нью-Йорк), а в конце июня подобное крушение произошло в штате Северная Каролина.

ИСТОЧНИК KP.RU