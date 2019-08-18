В штате Нью-Йорк небольшой самолет упал на жилой дом
В субботу, 17 августа, небольшой легкомоторный самолет Cessna 303 упал на жилой дом в американском городе Покипси (штат Нью-Йорк). В момент крушения на борту находились три человека, их судьба пока неизвестна, передает телеканал ABC со ссылкой на Федеральной авиационное управление (FAA ) США.
Информации о возможных жертвах и пострадавших на земле тоже пока не поступало. Дом, на который упало воздушное судно, расположен в окруженной деревьями деревушке недалеко от Покипси. Полиция перекрыла туда дорогу.
К месту крушения подъехали сотрудники правоохранительных органов, медики и пожарные. Отмечается, что окрестности затянуло дымом. Причины произошедшего расследует Национальный совет по безопасности на транспорте.
Накануне сайт kp.ru писал о крушении легкомоторного самолета в Новом Орлеане (американский штат Луизиана). Там погибли два человека – каскадер Франк Аугустус и телеведущая Нэнси Паркер.
ИСТОЧНИК KP.RU