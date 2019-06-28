Самолет упал на жилой дом в США
Небольшой одномоторный самолет упал на жилой дом в районе Хоуп Миллс американского штата Северная Каролина. Жертвами крушения стали два человека, включая пилота, еще один пострадал.
Авиакатастрофа произошла вечером в четверг, 27 июня. Самолет не смог набрать нужную высоту после вылета из аэропорта и врезался в жилой дом, расположенный всего в нескольких километрах от взлетно-посадочной полосы.
От удара здание было почти полностью уничтожено. Один из находящихся внутри людей погиб, еще один пострадал. Также жертвой инцидента стал сам пилот самолета.
Обстоятельства и причины трагедии выясняются. На месте ЧП работают полицейские и сотрудники Национального совета по безопасности на транспорте, передает ABC.
Сайт kp.ru писал, что похожий случай произошел в США в середине марта. Двухмоторный самолет упал на жилое здание в штате Огайо. Погиб пилот самолета, жильцы дома не пострадали.
В США легкий самолет упал на жилой дом.
ИСТОЧНИК KP.RU