СЕГОДНЯ 17:25 2019-06-28T17:25:50+03:00

Легкий самолет упал на жилой дом в США Фото: скриншот с видео

Известно о двух жертвах крушения и одном пострадавшем [видео]

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Небольшой одномоторный самолет упал на жилой дом в районе Хоуп Миллс американского штата Северная Каролина. Жертвами крушения стали два человека, включая пилота, еще один пострадал.

Авиакатастрофа произошла вечером в четверг, 27 июня. Самолет не смог набрать нужную высоту после вылета из аэропорта и врезался в жилой дом, расположенный всего в нескольких километрах от взлетно-посадочной полосы.

От удара здание было почти полностью уничтожено. Один из находящихся внутри людей погиб, еще один пострадал. Также жертвой инцидента стал сам пилот самолета.

Обстоятельства и причины трагедии выясняются. На месте ЧП работают полицейские и сотрудники Национального совета по безопасности на транспорте, передает ABC.

Сайт kp.ru писал, что похожий случай произошел в США в середине марта. Двухмоторный самолет упал на жилое здание в штате Огайо. Погиб пилот самолета, жильцы дома не пострадали.

В США легкий самолет упал на жилой дом.

ИСТОЧНИК KP.RU