В США перевернулся автобус с инвалидами, пострадали 13 человек

СЕГОДНЯ 03:34 2019-10-05T03:52:52+03:00

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В американском штате Огайо произошла авария с участием нескольких транспортных средств, в результате ДТП перевернулся автобус, в котором находились люди, страдающие проблемами развития.

В общей сложности пострадали 13 человек – одиннадцать пассажиров автобуса и два человека, находившихся в других автомобилях, передает телеканал WHIO-TV со ссылкой на заявление начальника местной пожарной охраны Майкла Рамма. Он уточнил, что авария произошла на трассе недалеко от города Толидо в пятницу. Всех пострадавших доставили в больницы, пятеро из них получили тяжелые травмы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 1 октября на юге Перу автобус упал в пропасть с высоты около 100 метров, погибли 23 человека, еще 30 пострадали. А в конце сентября жертвами лобового столкновения автобуса с грузовиком на скоростной трассе в Китае стали 36 человек, еще 36 получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU