Не менее 10 человек пострадали при подрыве гранаты в Кашмире

СЕГОДНЯ 11:00 2019-10-05T11:00:55+03:00

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В субботу, 5 октября, в городе Анантнаге на подконтрольной Индии части Кашмира был совершен теракт. В результате подрыва гранаты близ одного из правительственных зданий пострадали по меньшей мере 10 человек. Среди тех, кто получил ранения, есть полицейский и журналист.

Предполагается, что нападение организовали члены одной из действующих в регионе террористических группировок.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU