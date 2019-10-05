2019-10-05T11:00:55+03:00
Происшествия

Не менее 10 человек пострадали при подрыве гранаты в Кашмире

Теракт был совершен возле правительственного здания города Анантнаге
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В субботу, 5 октября, в городе Анантнаге на подконтрольной Индии части Кашмира был совершен теракт. В результате подрыва гранаты близ одного из правительственных зданий пострадали по меньшей мере 10 человек. Среди тех, кто получил ранения, есть полицейский и журналист.

Предполагается, что нападение организовали члены одной из действующих в регионе террористических группировок.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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