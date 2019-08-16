Пакистан выразил Индии протест из-за перестрелки в Кашмире

СЕГОДНЯ 13:34 2019-08-16T13:34:48+03:00

Нарушение режима прекращения огня привело к гибели не менее восьми человек

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Глава департамента Южной Азии министерства иностранных дел Пакистана Мухаммад Файсал вызывал временного поверенного в делах посольства Индии в Исламабаде Гаурава Ахлувалиа, чтобы выразить ему решительный протест в связи с нарушением режима прекращении огня на линии контроля в спорном Кашмире.

Перестрелка состоялась еще в четверг, 15 августа. При этом, согласно данным Пакистана, погибли трое военных с их стороны и по меньшей мере пять индийских солдат.

Вооруженные силы соседней республики информацию об убитых опровергли, назвав ее "выдумкой", передает телеканал Geo.tv.

Сайт kp.ru писал, что Индия отменила специальный статус Джамму и Кашмира еще в начале августа, после чего направила в регион дополнительный военный контингент. Пакистан резко осудил такое решение и понизил уровень дипломатических отношений между странами. На настоящий момент уже приостановлена двухсторонняя торговля, а в кинотеатрах на подконтрольных Исламабаду территориях запрещено показывать индийские фильмы.

ИСТОЧНИК KP.RU