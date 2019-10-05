2019-10-05T12:29:43+03:00
Авто

Составлен топ-10 самых популярных автомобилей в России

Отечественные "легковушки" заняли большую часть мест в рейтинге
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Автомобиль ВАЗ 2107Автомобиль ВАЗ 2107Фото: Иван ВИСЛОВ
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Самым популярным легковым автомобилем в России стал седан LADA 2107. На 1 июля 2019 года в стране было зарегистрировано 1,7 миллиона машин этой марки. Такие данные представило аналитическое агентство "Автостат", эксперты которого обработали данные отечественного автопарка.

На второй строчке рейтинга оказалась LADA 2106, известная как "шестерка". В России насчитывается свыше 1,5 миллиона машин. Замыкает тройку лидеров внедорожник Lada 4x4, по-простому "Нива" - 1,2 миллиона. Парк остальных моделей не превышает миллион машин. Публикуем полный рейтинг.

Топ-10 популярных легковых автомобилей в России:

1. LADA 2107 - 1,7 млн.;

2. LADA 2106 - 1,5 млн.;

3. LADA 4x4 - 1,2 млн.;

4. LADA 2109 - 849 тыс.;

5. LADA 2110 - 828 тыс.;

6. KIA Rio - 793,4 тыс.;

7. LADA 2114 - 772 тыс.;

8. Hyundai Solaris - 766,2 тыс.;

9. Ford Focus - 746,6 тыс.;

10. LADA 2105 - 723,3 тыс.

Всего же в нашей стране зарегистрировано около 44 миллионов "легковушек", сообщается на сайте агентства.

Ранее kp.ru публиковал также рейтинги самых угоняемых автомобилей и тех машин, что реже всего ломаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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