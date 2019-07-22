Опубликован рейтинг самых угоняемых моделей автомобилей

СЕГОДНЯ 11:52 2019-07-22T11:52:09+03:00

Автомобили бюджетного сегмента чаще похищаются в регионах, а в Москве и Петербурге предпочитают премиумные авто Фото: Тимур ХАНОВ

Антирекорд все так же держат Солярисы и Рио

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Несмотря на падение в рейтинге продаж, Hyundai Solaris остается самой угоняемой машиной в России. Об этом говорит статистика «Ренессанс страхования». Рейтинг самых угоняемых машин также возглавили:

1. Hyundai Solaris

2. Kia Rio

3. Kia Ceed

4. Hyundai Creta

5. Ford Kuga

6. Hyundai Tucson

7. Toyota RAV4

8. Hyundai ix35

9. Hyundai Santa Fe

10. Kia Optima

Причем автомобили бюджетного сегмента чаще похищаются в регионах, а в Москве и Петербурге, наоборот, предпочитают угонять дорогие машины, сообщают «Известия».

Это связано не столько с доходами населения сколько с разной структурой криминального бизнеса. Бюджетные модели обычно разбираются и перепродаются на запчасти, из-за высокого спроса, а у дорогих авто перебиваются заводские номера и затем машины продаются за границу под видом обычных подержанных.

ИСТОЧНИК KP.RU