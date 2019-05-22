«Немцы» - на слом

Неожиданные результаты исследования степени надежности «свежих» автомобилей в возрасте до трех лет опубликовало британское подразделение J. D. Power. Это авторитетное международное издание, которое проводит реально независимые исследования удовлетворенности покупателей и качества товаров, в первую очередь автомобилей. Во всем мире ему принято доверять.

Эксперты подсчитали количество поломок на 100 машин. Самый шокирующий вывод: японские машины не всегда самые надежные. А «немцы» и вовсе в числе наиболее «ломучих». Второй вывод: жалобы на качество машин чаще возникают у владельцев дорогих автомобилей. Правда, надо понимать, что учитываются поломки не только мотора, коробки передач или подвески, а почти всего, включая бортовую навигацию. Вот эти электронные штучки чаще всего и глючат, и все же рейтинг такой.

Самыми проблемными объявлены марки BMW, Fiat и Audi. В десятке антилидеров - Mercedes-Benz и Toyota. В то же время, если верить отечественному рейтингу лояльности, среди ищущих себе новый автомобиль больше всего владельцев машин BMW, Lada и Mercedes-Benz готовы рассматривать в качестве замены только машины этих же марок. Получается, совсем не в надежности дело.