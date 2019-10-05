При разгоне акций протеса в Иране погибли три человека
Иракские СМИ сообщают о новых жертвах антиправительственных акций в Багдаде и городе эль-Дивания 5 октября. При разгоне демонстрантов погибли три человека, как сообщает иракское информагентство ВАИД. Reuters сообщает, что 5 октября погибли пять участников акций протеста.
С начала недели в Багдаде и других городах страны погибли по меньшей мере 81 человек. Новые столкновения протестующих и представителей порядка нарушили принятый ране комендантский час. Люди выходят на улицы с требованиями искоренить коррупцию в Ираке, решить вопросы с безработицей, население протестует против плохих условий жизни.
Репортеры Reuters оказались свидетелями того, как полицейские снайперы стреляют в участников акций протестов. В городе Нассирия демонстранты в ответ подожгли штаб-квартиры нескольких политических партий.
ИСТОЧНИК KP.RU