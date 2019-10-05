Число жертв столкновений в Ираке возросло до 65

СЕГОДНЯ 02:07 2019-10-05T02:22:10+03:00

Пострадали около двух тысяч человек

Изменить размер текста: A A

В Ираке, несмотря на увещевания властей, продолжаются массовые народные протесты. Число жертв столкновений демонстрантов с силовиками возросло до 65, передает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники в иракских силах безопасности и медиков. Пострадали уже около двух тысяч человек. Ранее сообщалось о 44 погибших и примерно ста раненых.

Напомним, как писал сайт kp.ru, антиправительственные выступления в в Ираке начались во вторник, 1 октября. Жители Багдада и других крупных иракских городов вышли на улицы, требуя отставки правительства премьера Аделя Абдель Махди, улучшения условий жизни и медицинского обслуживания, борьбы с коррупцией и безработицей.

В связи с массовыми беспорядками на границе с Ираном были закрыты все контрольно-пропускные пункты, со среды по пятницу в стране перекрывали доступ к Интернету.

А в четверг утром, после того как в так называемой «зеленой зоне» Багдада взорвались две ракеты, в столице ввели комендантский час.

ИСТОЧНИК KP.RU