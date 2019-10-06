2019-10-06T08:45:35+03:00
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как защитить себя от гриппа

Снизить вероятность заболевания можно, приняв определенные меры
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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С приходом осени значительно увеличивается риск заражения гриппом. Роспотребнадзор дал несколько советов о том, какие меры нужно принять, чтобы не заболеть.

Так, стоит сделать прививку от гриппа еще до начала эпидемического сезона и, желательно, сократить время пребывания в местах массовых скоплений людей, в том числе в общественном транспорте. Если же избежать этого не удается, от пользуйтесь медицинскими масками и избегайте тесных контактов с людьми, которые чихают, кашляют или имеют другие признаки заболевания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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