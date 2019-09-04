2019-09-04T14:18:41+03:00
Здоровье

Против гриппа начали прививать новой российской вакциной

Она более эффективна, чем предыдущее поколение
Карина ГЯМДЖЯН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на Восточном Эконмическом форуме во ВладивостокеМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на Восточном Эконмическом форуме во ВладивостокеФото: ТАСС
Изменить размер текста:

В России дан старт вакцинации новой российской четырехвалентной вакциной от гриппа «Ультрикс Квадри». Об этом заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на Восточном Эконмическом форуме во Владивостоке. Новая вакцина отличается тем, что она защищает не от трех, а от сразу четырех штаммов вирусов гриппа - А(H1N1), A(H3N2) и двух штаммов группы B.

По словам главы Минздрава новая вакцина в первую очередь предназначена для ослабленных людей, у которых высокий риск заболеть гриппом в тяжелой форме. Это больные сахарным диабетом, обструктивными заболеваниями легких, ишемической болезнью, ожирением. Новый препарат формирует стойкий иммунитет от четырех штаммов вирусов гриппа и хорошо переносится.

Вакцина уже прошла все этапы клинических исследований и процесс регистрации в Минздраве. Она соответствует всем рекомендациям ВОЗ и это первая российская четырехвалентная вакцина от гриппа. В ее состав не входят адъюванты, консерванты и иммуномодуляторы. Поэтому риск побочных эффектов низкий.

К 2023 году планируется полностью заменить старую трехвалентную вакцину на новую более эффективную четырехвалентную.

Кстати, у нас в стране бесплатная сезонная вакцинация от гриппа стартовала 4 сентября. Сейчас, как считают медики, самое время сделать прививку - иммунитет успеет выработаться до того, как пойдет волна заболеваемости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «V Восточный экономический форум (сентябрь 2019 г.)»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Чем полезна для человека яблочная диета
Яблочная диета является одной из самых простых и доступных диет и позволяет достигнуть ощутимых результатов. Но, по отзывам диетологов, при питании одними яблоками нужно быть осторожными, как и при любой другой монодиете
Чем полезна для организма низкоуглеводная диета
Низкоуглеводная диета ограничивает быстрые углеводы, что, по отзывам диетологов, полезно всем, кто ими злоупотребляет сладким. При питании по меню на неделю, возможно добиться плавного снижения веса и стабильного результата
Новости 24
Совфед РФ прокомментировал заявление Болгарии о роли СССР во Второй мировой войне
В Германии оценили вероятность заключения соглашения с Британией по Brexit
Мэр Тбилиси назван неприемлемыми заявления об отказе от российских туристов
Электронную систему tax free начнут тестировать в аэропортах Москвы с 1 октября
Метеорологи рассказали, куда идет ураган «Дориан»
Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису Нину Ургант
Кабмин Украины одобрил увольнение мэра Киева Виталия Кличко
В ООН сообщили о тысяче убитых в Илдибе за четыре месяца
Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко ввел ежемесячную доплату для пенсионеров
Патриарх Кирилл хочет развивать церковную благотворительность с помощью флешмобов
Минтранс планирует отменить досмотр транзитных пассажиров на авиарейсах
Горит здание на вокзале в Сергиевом Посаде
Трампа раскритиковали за публикацию секретной информации
Поклонник игры «Кто хочет стать миллионером?» 16 лет тренировался и выиграл миллион евро
Лавров встретится с главой МИД Молдавии в Москве 11 сентября
"Это прорыв": Индия заказала у России оружие на 14,5 млрд долларов
Кирилл Жуков получил три года тюрьмы за нападение сотрудника ОМОН
Депутат раскритиковала позицию Орешкина по вопросу перехода на 4-х дневную неделю