Против гриппа начали прививать новой российской вакциной

В России дан старт вакцинации новой российской четырехвалентной вакциной от гриппа «Ультрикс Квадри». Об этом заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на Восточном Эконмическом форуме во Владивостоке. Новая вакцина отличается тем, что она защищает не от трех, а от сразу четырех штаммов вирусов гриппа - А(H1N1), A(H3N2) и двух штаммов группы B.

По словам главы Минздрава новая вакцина в первую очередь предназначена для ослабленных людей, у которых высокий риск заболеть гриппом в тяжелой форме. Это больные сахарным диабетом, обструктивными заболеваниями легких, ишемической болезнью, ожирением. Новый препарат формирует стойкий иммунитет от четырех штаммов вирусов гриппа и хорошо переносится.

Вакцина уже прошла все этапы клинических исследований и процесс регистрации в Минздраве. Она соответствует всем рекомендациям ВОЗ и это первая российская четырехвалентная вакцина от гриппа. В ее состав не входят адъюванты, консерванты и иммуномодуляторы. Поэтому риск побочных эффектов низкий.

К 2023 году планируется полностью заменить старую трехвалентную вакцину на новую более эффективную четырехвалентную.

Кстати, у нас в стране бесплатная сезонная вакцинация от гриппа стартовала 4 сентября. Сейчас, как считают медики, самое время сделать прививку - иммунитет успеет выработаться до того, как пойдет волна заболеваемости.