Пресс-секретаря Зеленского затравили после инцидента с журналистом
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель пожаловалось на нападки. Общественность подвергла девушку настоящей травле после инцидента с журналистом.
Сайт kp.ru писал, что в конце сентября появилась видеозапись, на которой Юлия грубо оттесняет журналиста от главы государства Владимира Зеленского. Девушка перегородила проход корреспонденту, который просто хотел задать вопрос, и опустила руки лишь после того, как президент скрылся из виду.
Национальный союз журналистов Украины был возмущен столь "досадной" ситуацией и призвал пресс-секретаря Зеленского попросить прощения. Мендель же заявила, что уже пообщалась с тем самым корреспондентом, и он не стал требовать от нее никаких извинений или высказывать претензии.
"Началась какая-то манипуляция. Начали говорить, будто я кого-то домогалась. Когда мы говорим о вопросах свободы слова, мы должны понимать, где заканчивается дискуссия, а где начинается просто травля", — сказала Юлия в интервью Bihus.info.
По словам девушки, к слову, тоже журналистки, неизвестные даже приносили к зданию Офиса президента ошейник с намордником, которые предназначались для нее.
Пресс-секретарь Зеленского грубо оттолкнула журналиста.
ИСТОЧНИК KP.RU
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