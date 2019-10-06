2019-10-06T16:26:28+03:00
Общество

Умер бывший барабанщик рок-группы Cream Джинджер Бейкер

Ему было 80 лет
Юлия САЛЬНИКОВА
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Барабанщик группу умер в больницеБарабанщик группу умер в больницеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В клинике после тяжелой болезни умер рок-музыкант Джинджер Бейкер. Он был барабанщиком в группе Cream. О смерти Бейкера написали на его странице в социальных сетях. Ранее коллеги музыканта просили поклонников молиться за его здоровье – 29 сентября он оказался в больнице в тяжелом состоянии. О болезни барабанщика ничего не сказано.

Ранее группы Cream планировала организовать гастрольный тур в честь воссоединения музыкантов. Но в 2014 году, от затеи пришлось отказаться. Причиной стали разногласия музыкантов. Конфликт возник между ударником Джинджером Бейкером и основателем трио Эриком Клэптоном.

Вскоре стало известно о смерти еще одного участника коллектива - в том же 2014 году умер бас-гитарист Cream Джек Брюс.

Группа Cream была основана в 1966 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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