В Московской области выпала четверть месячной нормы осадков за сутки

СЕГОДНЯ 17:38 2019-10-06T17:41:03+03:00

Синоптики сообщили, что больше всего дождей было на юго-востоке

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В Подмосковье за сутки выпала четверть месячной нормы осадков. Об этом сказано в сообщении регионального министерства транспорта и инфраструктуры, ведомство ссылается на данные от синоптиков. В воскресенье 6 октября в столице и Московской области жителям понадобились зонтики и одежда потеплее – на смену «бабьему лету» пришла настоящая осень с первым снегом.

- Подмосковье за сутки выпала четверть месячной нормы осадков. Дожди, переходящие в мокрый снег, прошли на юге и юго-востоке области: в Озёрах, Зарайске, Серебряных Прудах, Луховицах и Шатуре, -сказано в сообщении.

Первый снег обычно не ложится устойчивым покровом, тем не менее, для безопасности водителей на дороги уже выпустили спецтехнику для уборки. От снега очищено около 600 километров дорог в области.

Сайт kp.ru писал, что москвичи приход зимы восприняли с оптимизмом - днем 6 октября жители столицы делились фотографиями первого снега в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU