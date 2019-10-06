2019-10-06T13:13:39+03:00
Общество

Первый снег в Москве и Подмосковье пошел 6 октября

На улицах холодно и мокро, но красиво. Москвичи делятся фото первого снега, который в этом году выпал 6 октября [фото]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На улице мокро, ветрено и довольно прохладно, но зато красивоНа улице мокро, ветрено и довольно прохладно, но зато красивоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Москве и Московской области выпал первый снег. Всего за несколько часов верхушки деревьев и дороги оказались укрыты белым "покрывалом".

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Смотреть со звуком, до конца.
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Сильный ветер, порывы которого местами достигают 17 м/c, разгоняет снежинки до огромной скорости, а потом происходящее на улице скорее стоит назвать снегопадом.

Сайт kp.ru писал, что МЧС предупреждало москвичей об ухудшении погодных условий. В ведомстве призывали быть внимательное и избегать шатких конструкций.

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Я очень люблю снег, он напоминает мне цветение миндаля весной.
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Согласно данным синоптиков, мокрый снег будет идти примерно до 21:00. При этом местами он может превращаться в дождь и даже ливень. Ведь температура в столице пока еще не нулевая - всего +2..+4 градуса. А вот к ночи может подморозить.

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А у нас за окном вот что творится идёт мокрый снег
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На улице мокро, ветрено и довольно прохладно, но зато красиво. Пользователи социальных сетей активно делятся фотографиями с припорошенных снегом московских и подмосковных улиц.

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Первый снег
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Зима осенью
13 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
larisa15lazarevalarisa15lazareva
С первым снегом
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frolkinaviktoriiafrolkinaviktoriia
С первым снегом!
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КСТАТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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