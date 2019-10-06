Первый снег в Москве и Подмосковье пошел 6 октября
В Москве и Московской области выпал первый снег. Всего за несколько часов верхушки деревьев и дороги оказались укрыты белым "покрывалом".
Сильный ветер, порывы которого местами достигают 17 м/c, разгоняет снежинки до огромной скорости, а потом происходящее на улице скорее стоит назвать снегопадом.
Сайт kp.ru писал, что МЧС предупреждало москвичей об ухудшении погодных условий. В ведомстве призывали быть внимательное и избегать шатких конструкций.
Согласно данным синоптиков, мокрый снег будет идти примерно до 21:00. При этом местами он может превращаться в дождь и даже ливень. Ведь температура в столице пока еще не нулевая - всего +2..+4 градуса. А вот к ночи может подморозить.
На улице мокро, ветрено и довольно прохладно, но зато красиво. Пользователи социальных сетей активно делятся фотографиями с припорошенных снегом московских и подмосковных улиц.
КСТАТИ
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ИСТОЧНИК KP.RU
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