Украинцы требуют обнародовать стенограммы переговоров Порошенко с США
На сайте президента Украины появилась петиция с требованием обнародовать стенограмму разговоров экс-главы страны Петра Порошенко с представителями США. Народ хочет знать, о чем говорил бывший президент с американским лидером.
- Прошу обнародовать и опубликовать полные тексты стенограмм всех телефонных разговоров, которые были проведены между президентом Украины Петром Порошенко и президентом США Бараком Обамой и состоялись в период с 2014 по 2017 годы, - гласит текст петиции.
Для переговоров с другими официальными авторы петиции установили срок еще больше – с 2014 по 2019 года.
Пока инициативу поддержали несколько десятков человек. Чтобы она попала к президенту, петицию должны подписать не меньше 25 тысяч человек.
Ранее украинцы хотели заставить Зеленского обнародовать содержание своих переговоров с президентом России.
ИСТОЧНИК KP.RU