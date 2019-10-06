2019-10-06T18:21:48+03:00
Политика

Украинцы требуют обнародовать стенограммы переговоров Порошенко с США

На сайте президента Украины появилась соответствующая петиция
Юлия САЛЬНИКОВА
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Петицию рассмотрит президент Украины, когда инициатива наберет 25 тысяч голосов в поддержкуПетицию рассмотрит президент Украины, когда инициатива наберет 25 тысяч голосов в поддержкуФото: REUTERS
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На сайте президента Украины появилась петиция с требованием обнародовать стенограмму разговоров экс-главы страны Петра Порошенко с представителями США. Народ хочет знать, о чем говорил бывший президент с американским лидером.

- Прошу обнародовать и опубликовать полные тексты стенограмм всех телефонных разговоров, которые были проведены между президентом Украины Петром Порошенко и президентом США Бараком Обамой и состоялись в период с 2014 по 2017 годы, - гласит текст петиции.

Для переговоров с другими официальными авторы петиции установили срок еще больше – с 2014 по 2019 года.

Пока инициативу поддержали несколько десятков человек. Чтобы она попала к президенту, петицию должны подписать не меньше 25 тысяч человек.

Ранее украинцы хотели заставить Зеленского обнародовать содержание своих переговоров с президентом России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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