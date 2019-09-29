2019-09-29T13:25:53+03:00
Политика

Украинцы создали петицию с требованием опубликовать стенограммы разговоров Зеленского с Путиным

За опубликование проголосовали 120 человек
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент Украины рассмотрит петицию, если она наберет 25000 голосовПрезидент Украины рассмотрит петицию, если она наберет 25000 голосовФото: REUTERS
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Украинцы требуют от президента Зеленского обнародовать стенограммы разговоров с Владимиром Путиным. На сайте украинского президента создали петицию, под которой подписались 120 человек, чтобы документ попал к президенту – нужны подписи 25 000 украинцев.

- Учитывая дипломатический скандал, связанный с телефонными разговорами с президентом США Трампом и содержание этих разговоров, в частности: «заигрывание» с Трампом, согласования позиций по некоторым уголовным делам, критику лидеров ЕС и экс-посла США и т.д., требуем обнародования стенограмм всех телефонных разговоров между президентом Украины Зеленским и президентом России Путиным.

Авторы петиции настаивают, что разговоры глав стран «не могут быть личными». Аргумент у активистов один – Зеленский является президентом, а не «частным лицом».

Ранее по решению президента США была обнародована стенограмма разговора Трампа с Зеленским. Эти телефонные переговоры привели к началу процедуры импичмента американского лидера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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