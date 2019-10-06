2019-10-06T19:24:23+03:00
Политика

Украинские военные «извинились, что не сдохли» на Донбассе

Такую акцию они запустили в соцсетях в ответ на законопроект об участниках военного конфликта
Юлия САЛЬНИКОВА
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Военные утроили акцию в соцсетяхВоенные утроили акцию в соцсетяхФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Украинские военные, участвующие в конфликте на Донбассе запустили в Сети акцию с хештегом #Извините_что_мы_не_сдохли. Так они ответили на инициативу депутата Верховной рады от партии «Слуга народа» Галины Третьяковой. Она заявила, что компенсации нужно назначать только тем, кто «что-то потерял» во время военных действий. Для других льготы не положены, поскольку, если речь идет о контрактнике, то он якобы осознанно шел на риск ради «высокой денежной компенсации».

Военные Украины в ответ извинились, что «не сдохли на Донбассе».

- Каюсь, #извините_что_мы_не_сдохли! В июне 2014 года ушел за «длинной гривней». Решил немного подзаработать деньжат, за государственный счет по миру поездить… Получил от государства огромные средства в ноябре 2014 года. Зарплату по 986 грн/месяц. Но какие приключения были! – пишет один из участников акции Анатолий Виногородский

- За средства налогоплательщиков направился на пятизвездочный курорт Широкий Лан, что в степях Николаевщины, где под присмотром аниматоров и фитнес-тренеров с трехразовым питанием загорал на полигоне, принимал грязевые ванны и качал фигуру, таская снаряды, - сказано в записи Василя Паламарчука.

В Сети появились десятки подобных сообщений, военные с горькой иронией рассказывают о своем положении. в ответ на это с не меньшим сарказмом отвечают простые граждане Украины, "налогоплательщики", за чей счет военные "съездили на Донбасс".

ИСТОЧНИК KP.RU

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