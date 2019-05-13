Украинский генерал заявил, что военные могут «вернуть» Донбасс за сутки

СЕГОДНЯ 01:24 2019-05-13T01:45:13+03:00

В Киеве заявили, что украинские военные могут "вернуть" Донбасс за сутки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но перед ВСУ не стоит задача захватить неподконтрольные властям Украины территории, Киев предпочитает «победить» дипломатическим путем

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Бывший командующий так называемой «операции объединенных сил» в Донбассе генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что если бы перед украинскими силовиками стояла задача силой вернуть территории мятежных ДНР и ЛНР под контроль Киева, им бы понадобилось для этого не более суток.

«Непосредственно на военное действие пойдет очень мало времени - меньше суток. Главное в таком случае – очень быстрое действие, чтобы дойти до украинской границы и там закрепиться», - заявил он в эфире телеканала «1+1».

А на «освобожденной территории», продолжил украинский генерал, «сразу же должны начать специальные мероприятия Национальная гвардия, Национальная полиция, другие силовые структуры».

Однако, по словам Наева, такой задачи перед задачи украинские власти перед военными не ставили, «государство определило, что основной путь получения нашей победы – политико-дипломатический».

Напомним, как писал сайт kp.ru, власти Незалежной с апреля 2014 года ведут боевые действия против ополченцев ДНР и ЛНР, заявивших о независимости от Киева после госпереворота на Украине. Ранее сообщалось, что украинская армия за год «операции объединенных сил» потеряла более тысячи военнослужащих: 219 человек были убиты, еще 844 ранены.

ИСТОЧНИК KP.RU