Боевики «Азова» перед отводом войск заняли село вблизи Донбасса

СЕГОДНЯ 06:44 2019-10-07T06:44:08+03:00

Бойцы пошли на этот шаг по просьбе местных жителей

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Боевики полка «Азов» заявили, что заняли позиции неподалеку от населенного пункта Золотое в Донбассе. Оттуда в понедельник, 7 октября планируется вывод украинских войск в соответствии с минскими договоренностями. Экс-депутата Рады Андрей Билецкий сообщил об этом, разместив видеообращение на YouTube.

Он заявил, что бойцы пошли на этот шаг по просьбе местных жителей. Они, якобы, бояться оказаться в «серой зоне» после отступления украинских военных.

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ИСТОЧНИК KP.RU