Разведение войск в Золотом и Петровском запланировано на 7 октября

СЕГОДНЯ 20:04 2019-10-01T20:22:56+03:00

Украина готова к разведению сил и средств в Донбассе Фото: REUTERS

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Разведение войск в донбасских селах Петровское и Золотое должно начаться 7 октября. Об этом сообщил полномочный представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.

По его словам, сторонам, наконец-то, удалось синхронизировать вопросы повышения безопасности и политические аспекты, а также согласовать график отвода сил и средств.

"Данные меры должны способствовать дальнейшему снижению числа инцидентов с применением оружия и обеспечить устойчивое выполнение режима прекращения огня", - цитирует РИА Новости Грызлова.

Сайт kp.ru писал, что Украина ранее подписала "формулу Штайнмайера", а также анонсировала разработку нового закон об особом статусе Донбасса. Сначала документ будет временным, но лишь до тех пор, пока в Донецкой и Луганской народных республиках не пройдут соответствующие международным стандартам выборы.

ИСТОЧНИК KP.RU