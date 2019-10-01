2019-10-01T20:22:56+03:00
Политика

Разведение войск в Золотом и Петровском запланировано на 7 октября

Контактная группа по Донбассу согласовала график отвода сил и средств
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Украина готова к разведению сил и средств в ДонбассеУкраина готова к разведению сил и средств в ДонбассеФото: REUTERS
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Разведение войск в донбасских селах Петровское и Золотое должно начаться 7 октября. Об этом сообщил полномочный представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.

По его словам, сторонам, наконец-то, удалось синхронизировать вопросы повышения безопасности и политические аспекты, а также согласовать график отвода сил и средств.

"Данные меры должны способствовать дальнейшему снижению числа инцидентов с применением оружия и обеспечить устойчивое выполнение режима прекращения огня", - цитирует РИА Новости Грызлова.

Сайт kp.ru писал, что Украина ранее подписала "формулу Штайнмайера", а также анонсировала разработку нового закон об особом статусе Донбасса. Сначала документ будет временным, но лишь до тех пор, пока в Донецкой и Луганской народных республиках не пройдут соответствующие международным стандартам выборы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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