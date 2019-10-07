США отказались участвовать в военной операции в Сирии

СЕГОДНЯ 08:09 2019-10-07T08:13:58+03:00

США не будут участвовать в военной операции в Сирии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Белом доме возложили ответственность на Турцию за взятых в плен боевиков запрещенной в России террористической организации ИГ

Изменить размер текста: A A

США отказались участвовать в военной операции на Севере Сирии, которую проводит Турция. Об этом администрация Белого дома сообщила на своем сайте. Ранее состоялись телефонные переговоры Дональда Трампа с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

- Силы США, которые победили местный «халифат» ИГ («Исламское государство» - запрещенная в России террористическая организация), больше не будут находиться в непосредственной близости, - сказано в сообщении Пентагона.

Власти США возложили ответственность за захваченных боевиков в Сирии на Турцию. Также в Белом доме сообщают, что не планируют содержать "на деньги американских налогоплательщиков" захваченных в Сирии террористов. Правительство США ранее обращалось к Франции и Германии забрать террористов, являющихся гражданами этих европейских стран.

Сайт kp.ru писал, что ранее минобороны США назвали "неприемлемым" новый план Турции по военной операции в Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU