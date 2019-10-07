2019-10-07T08:13:58+03:00
Политика

США отказались участвовать в военной операции в Сирии

В Белом доме возложили ответственность на Турцию за взятых в плен боевиков запрещенной в России террористической организации ИГ
Юлия САЛЬНИКОВА
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США не будут участвовать в военной операции в СирииСША не будут участвовать в военной операции в СирииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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США отказались участвовать в военной операции на Севере Сирии, которую проводит Турция. Об этом администрация Белого дома сообщила на своем сайте. Ранее состоялись телефонные переговоры Дональда Трампа с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

- Силы США, которые победили местный «халифат» ИГ («Исламское государство» - запрещенная в России террористическая организация), больше не будут находиться в непосредственной близости, - сказано в сообщении Пентагона.

Власти США возложили ответственность за захваченных боевиков в Сирии на Турцию. Также в Белом доме сообщают, что не планируют содержать "на деньги американских налогоплательщиков" захваченных в Сирии террористов. Правительство США ранее обращалось к Франции и Германии забрать террористов, являющихся гражданами этих европейских стран.

Сайт kp.ru писал, что ранее минобороны США назвали "неприемлемым" новый план Турции по военной операции в Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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