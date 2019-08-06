Минобороны США назвало неприемлемым план Турции провести операцию в Сирии
Вашингтон считает неприемлемым любое одностороннее действие, предпринятое Турцией на Севере Сирии и готов предотвратить подобные вторжения. Соответствующие заявление сделал министр обороны Соединённых Штатов Марк Эспер.
«Прямо говоря, мы считаем любое одностороннее действие, предпринятое Турцией, неприемлемым», - заявил глава Пентагона, отметив, что речь идет о вторжениях, которые «будут идти вразрез с взаимными интересами» Вашингтона, Анкары и «Сирийских демократических сил» на севере Сирии.
Напомним, 5 августа, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что турецкая армия проведет операцию в контролируемых курдскими отрядами самообороны районах Сирии, расположенных к востоку от реки Евфрат. В свою очередь в Госдепартаменте Соединенных Штатов сразу выразили обеспокоенность намерениями Анкары, сообщив, что под удар могут попасть американские военные.
ИСТОЧНИК KP.RU