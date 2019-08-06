2019-08-06T12:55:22+03:00
В мире

Минобороны США назвало неприемлемым план Турции провести операцию в Сирии

Глава Пентагона заявил, что Вашингтон предотвратит любые односторонние вторжения в САР
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Минобороны США назвало неприемлемым план Турции провести операцию в СирииМинобороны США назвало неприемлемым план Турции провести операцию в СирииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вашингтон считает неприемлемым любое одностороннее действие, предпринятое Турцией на Севере Сирии и готов предотвратить подобные вторжения. Соответствующие заявление сделал министр обороны Соединённых Штатов Марк Эспер.

«Прямо говоря, мы считаем любое одностороннее действие, предпринятое Турцией, неприемлемым», - заявил глава Пентагона, отметив, что речь идет о вторжениях, которые «будут идти вразрез с взаимными интересами» Вашингтона, Анкары и «Сирийских демократических сил» на севере Сирии.

Напомним, 5 августа, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что турецкая армия проведет операцию в контролируемых курдскими отрядами самообороны районах Сирии, расположенных к востоку от реки Евфрат. В свою очередь в Госдепартаменте Соединенных Штатов сразу выразили обеспокоенность намерениями Анкары, сообщив, что под удар могут попасть американские военные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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