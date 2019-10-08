Каждый второй россиянин экономит на газе и электричестве

СЕГОДНЯ 08:27 2019-10-08T08:27:16+03:00

Еще три года назад потребление ресурсов волновало людей гораздо меньше

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Каждый второй россиянин стал пристально следить за потреблением ресурсов, люди тщательно проверяют показатели счетчиков газа и электроэнергии, стараются минимизировать расход и, соответственно, сократить платежи. Такая тенденция наметилась в последние годы, еще в 2016-м потребители гораздо меньше обращали внимание на данные траты.

Результаты социологического исследования, проведенного ВЦИОМ, выглядят так: за потреблением электроэнергии, газа, тепла и горячей воды следят 57% россиян. Три года назад этот показатель был на уровне 42%.

Самыми бережливыми стали люди в возрасте от 45–59 лет (56%) и старше 60 лет (71%). А сильнее всего вопрос экономии на ресурсах стоит в селах малых городах с населением до 100 тысяч человек – 64% респондентов из данных мест признаются, что стараются минимизировать платеж.

Треть опрошенных обращают внимание на показатели счетчиков время от времени, в основном это молодые люди от 18–24 (39%) и 25–34 (38%) лет. Такая позиция характерная для населения Москвы и Санкт-Петербурга (51%).

14% контролируют потребление по привычке, а 9% не ставят перед собой такую задачу. В 6% случаев расход ресурсов не волнует потребителей, а 5% признались, что просто забывают контролировать расходы, сообщает газета «Известия».

Ранее сообщалось, что россияне назвали проблемы, которые беспокоят больше всего. Традиционно, в тройку лидеров входят тарифы на коммуналку, рост цен в магазинах и низкие зарплаты (стипендии, пенсии). В 2019 году список основных забот в целом не изменился, только пункты расположились в ином порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU