Россиян больше всего беспокоит коммуналка, рост цен и низкие зарплаты

СЕГОДНЯ 12:43 2019-09-11T12:43:01+03:00

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Россияне назвали проблемы, которые беспокоят больше всего. Традиционно, в тройку лидеров входят тарифы на коммуналку, рост цен в магазинах и низкие зарплаты (стипендии, пенсии). В 2019 году список основных забот в целом не изменился, только пункты расположились в ином порядке.

На первой строчке вот уже четыре года коммунальный вопрос (47%). Вторая позиция досталась ценам на товары и услуги (42%). Ранее эта строчка осталась за ростом доходов, теперь же переживания по данному вопросу остались на третьей позиции (34%).

Такие сведения отражены в проекте «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2020 год и период 2021 и 2022 годов».

- Доходы населения падают, цены на все растет. Нагрузка на домохозяйства становится выше, платежи ложатся тяжелым бременем. Денег не хватает, люди вынуждены занимать, растет уровень закредитованности. Этот рейтинг является ярким отражением снижения уровня благосостояния населения, - комментирует News.ru главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Экономисты отмечают, что сейчас российская экономика переживает не самые лучшие времена: прогноз роста доходов населения снизился до 0,1% в этом году, не исключено, что прогнозы о стагнации экономики могут сбыться.

Кстати, снижение доходов населения позитивно отразилось на статистике разводов. Россияне стали реже разводиться. Если за первые семь месяцев 2018 года было зафиксировано 705 разрушенных союзов на тысячу новых пар, то с начала 2019-го этот показатель составил 621 к 1000. Такие данные предоставил Росстат.

ИСТОЧНИК KP.RU