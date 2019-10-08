2019-10-08T09:56:49+03:00
Политика

Рейсовые автобусы поставят на воинский учет

В случае объявления военного положения их будут использовать как санитарный транспорт
Елена АКИМОВА
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Рейсовые и междугородние автобусы поставят на воинский учетРейсовые и междугородние автобусы поставят на воинский учетФото: Алиса ТИТКО
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Минобороны планирует поставить на воинский учет рейсовые и междугородние автобусы. Они будут использоваться как санитарный транспорт в случае объявления военного положения в стране.

В мирное время предприятия и муниципалитеты могут не беспокоиться за свое имущество, на их машины военное ведомство претендовать не станет.

Новый порядок транспортировки раненых на автобусах был отработан на стратегических учениях «Центр-2019». В пассажирском транспорте демонтировали часть сидений, заменив их носилками и медоборудованием. Оказалось, что подобная практика очень удобна.

— Проведенные тренировки показали, что у военных появились комплекты для переоборудования гражданского транспорта в медицинский, — рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский. — Это означает, что в России воссоздают мобилизационные резервы, которые были накоплены в советские годы, а затем, по большей части, исчезли.

Если подобный сценарий станет реалистичным, то использовать автобусы будут в глубоком тылу, а передовой бойцов эвакуируют поездами и самолетами. Маршруты автосанитарных рот подвоза будут начинаться на железнодорожных станциях и аэродромах и заканчиваться у госпиталей. Примерно по этой же схеме была организована работа во времена ВОВ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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