Шойгу: учения "Центр-2019" не направлены против других стран

В Российской армии выстроена вертикаль постоянной боевой подготовки, где будущего защитника Отечества готовят фактически с пеленок. Такие выводы можно сделать из выступления министра обороны Сергея Шойгу, которое прозвучало на селекторном совещании Минобороны России.

Так, например, стало известно, что в День знаний по всей России за парты сели более 70 тысяч курсантов и воспитанников военных учебных заведений.

"Продолжаем развивать довузовское образование. В этом году своих первых учеников встретили Кемеровское президентское кадетское училище и филиал Пансиона воспитанниц Министерства обороны в Санкт-Петербурге. В следующем году откроем в Калининграде филиал Нахимовского военно-морского училища. Отмечу, что военное образование в стране опять стало востребованным", - рассказал Сергей Шойгу.

По словам министра, в этом году на многие военные специальности конкурсы в вузы составили 9-10 человек на место, а среди девушек - 27.

"Достойную смену" для армии формируют не только в интеллектуальной среде, но и на войсковых полигонах.

"Первый центр молодежного движения Юнармия нового поколения заложат 10 сентября в парке "Патриот", - сообщил глава военного ведомства.

А скоро подобные центры появятся во всех федеральных округах: пилотный проект реализуется совместно с правительством Москвы и Московской области при поддержке президента России Владимира Путина.

Допризывная подготовка молодежи к службе в армии уже дала впечатляющие результаты: свыше 70 рекордов установили участники Армейский международных игр - 2019, 40 из них принадлежат российским военнослужащим. Держат равнение на строй российских военнослужащих партнеры России по СНГ - команды Казахстана, Белоруссии и Узбекистана.

- Военнослужащие Китая на втором месте. Россия в пятый раз завоевала титул чемпиона, - напомнил результаты игр Шойгу.

Благодаря подобным "играм" войска задействованы в боевой подготовке практически беспрерывно. А для сплачивания военного управления вооруженных сил России и государств-союзников служат стратегические командно-штабные учения. Ближайшие, под названием "Центр-2019", пройдут с 16 по 21 сентября сразу на восьми полигонах и в акватории Каспийского моря.

В них будет задействовано порядка 128 тысяч военнослужащих, более 20 тысяч единиц техники и вооружения, около шестисот летательных аппаратов и до 15 кораблей. А вместе с российскими военными поставленные задачи на учениях будут решать коллеги из Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Индии, Китая и Пакистана.

- Стратегические командно-штабные учения "Центр-2019" не направлены против других стран и под противоборствующей стороной подразумеваются условные государства. В рамках подготовки к этому масштабному мероприятию с июня отрабатываются вопросы локализации государством и Вооруженными силами военных угроз, управления группировками войск в ходе борьбы с международным терроризмом и предотвращения возможной агрессии в Центрально-Азиатском регионе", - пояснил глава Минобороны.

Он также подчеркнул, что "до заинтересованных лиц и представителей военно-дипломатического корпуса доведены сроки, численность войск, вооружения и военной техники, а также замысел учения".