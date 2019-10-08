2019-10-08T15:25:09+03:00
Политика

В этом году на Северном Кавказе предотвратили 15 терактов

В ходе операций удалось ликвидировать 30 террористических ячеек в стране
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В этом году на Северном Кавказе предотвратили 15 терактовВ этом году на Северном Кавказе предотвратили 15 терактовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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С начала года сотрудники правоохранительных органов и спецслужб предотвратили 15 террористических актов на Северном Кавказе. Об этом рассказал председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников, открывая заседание НАК в Пятигорске.

Помимо этого, были ликвидированы 30 террористических ячеек в стране.

Боевики намеревались совершить теракты в местах массового пребывания людей, на религиозных объектах. В планы террористов входило и нападение на сотрудников спецслужб.

Бортников отметил, что за два года общее число террористических актов на Северном Кавказе сократилось в семь раз. Так, в 2017 году было совершено 15 таких преступлений, в прошлом году - шесть, а с начала 2019 года – два.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в 2018 году в России было задержано 236 членов террористических группировок и ликвидированы 37 террористических ячеек. В ходе контртеррористических операций удалось нейтрализовать 65 боевиков, в том числе 10 главарей бандгрупп.

ИСТОЧНИК KP.RU

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