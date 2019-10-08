Правящая партия Украины подготовила проект о легализации медицинской марихуаны

СЕГОДНЯ 19:14 2019-10-08T19:15:26+03:00

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Правящая партия Украины «Слуга народа» разработала законопроект о легализации медицинской марихуаны. Документ уже подготовлен и может быть внесен в Верховную Раду в течение ближайших месяцев. Об этом сообщила депутат фракции Евгения Кравчук.

«Коллеги из фракции обещали зарегистрировать законопроект, который будет регламентировать легализацию медицинской марихуаны», – рассказала политик изданию «Обозреватель».

Кравчук пояснила, что это будет не полное узаконивание марихуаны. Она отметила, что дискуссия по данному вопросу давно ведется в обществе и, по ее словам, многие депутаты готовы поддержать это данный законопроект.

Напомним, что 30 января Рада незалежной зарегистрировала на сайте петицию, призывающую разрешить использование марихуаны в научных и медицинских целях. Через несколько дней исполняющая обязанности министра здравоохранения страны Ульяна Супрун предложила использовать марихуану в медицинских целях. Она подчеркнула, что «это нормальная мировая практика».

ИСТОЧНИК KP.RU