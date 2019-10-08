Путин и члены Совбеза РФ обсудили обострившуюся ситуацию в Сирии
Во вторник, 8 октября, президент России Владимир Путин встретился с постоянными членами Совета безопасности (СБ) РФ и обсудил с ними ситуацию в Сирии в связи с обострением на северо-востоке САР. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Участники совещания подробно обсудили ситуацию в Сирии в контексте обострения на северо-востоке страны», - передает ТАСС слова представителя Кремля.
Песков сообщил, что во время совещания был также затронут вопрос работы Конституционного комитета по Сирии и необходимость избегать каких-либо действий, которые могут создать препятствия мирному урегулированию.
Участники совещания также обсудили и текущие внутрироссийские вопросы.
Напомним, что во вторник, 8 октября, ВВС Турции атаковали штаб курдских формирований, входящих в коалицию «Силы демократической Сирии». Незадолго до этого президент Турции Тайипа Эрдогана сообщил о скором начале военной операции против курдских формирований в Сирии.
ИСТОЧНИК KP.RU