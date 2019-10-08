2019-10-08T19:36:34+03:00
Политика

Путин и члены Совбеза РФ обсудили обострившуюся ситуацию в Сирии

Было отмечено, что необходимо избегать действий, способных создать препятствия мирному урегулированию в регионе
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин и члены Совбеза РФ обсудили обострившуюся ситуацию в СирииПутин и члены Совбеза РФ обсудили обострившуюся ситуацию в СирииФото: REUTERS
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Во вторник, 8 октября, президент России Владимир Путин встретился с постоянными членами Совета безопасности (СБ) РФ и обсудил с ними ситуацию в Сирии в связи с обострением на северо-востоке САР. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Участники совещания подробно обсудили ситуацию в Сирии в контексте обострения на северо-востоке страны», - передает ТАСС слова представителя Кремля.

Песков сообщил, что во время совещания был также затронут вопрос работы Конституционного комитета по Сирии и необходимость избегать каких-либо действий, которые могут создать препятствия мирному урегулированию.

Участники совещания также обсудили и текущие внутрироссийские вопросы.

Напомним, что во вторник, 8 октября, ВВС Турции атаковали штаб курдских формирований, входящих в коалицию «Силы демократической Сирии». Незадолго до этого президент Турции Тайипа Эрдогана сообщил о скором начале военной операции против курдских формирований в Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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