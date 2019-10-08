В Сирии турецкие ВВС атаковали штаб курдских формирований
На данный момент сведений о жертвах и пострадавших среди курдских бойцов не поступало
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Турецкие СМИ сообщают, что ВВС Турции атаковали штаб курдских формирований, входящих в коалицию "Силы демократической Сирии". Военное действие прошло в городе Эль-Маликия на северо-востоке сирийской провинции Хасеке.
На данный момент сведений о жертвах и пострадавших среди курдских бойцов не поступало.
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ИСТОЧНИК KP.RU