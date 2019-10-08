Россия предпримет все усилия для продления СНВ-3

СЕГОДНЯ 22:31 2019-10-08T22:31:42+03:00

В МИД РРФ сообщили, что с оптимизмом смотрят на решение любых проблем международной безопасности

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Россия будет предпринимать все возможные усилия для того, чтобы договориться с Соединенными Штатами о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом сообщил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков.

«В любом случае этот договор в данный момент является фундаментальным. Ничего другого просто не существует в области реального ядерного разоружения», - отметил дипломат.

Ермаков заявил, что до момента прекращения действия договора в феврале 2021 года Москва будет предлагать Вашингтону разные механизмы по соглашению: временное продление или продление, как прописано в договоре, на пять лет.

«Крест мы не ставим ни на чем. Мы с оптимизмом смотрим на решение любых проблем международной безопасности», - подчеркнул он.

Как писал сайт kp.ru, ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и Соединённые Штаты продлить СНВ-3 с целью достижения стабильности.

ИСТОЧНИК KP.RU