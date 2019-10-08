Россия предпримет все усилия для продления СНВ-3
Россия будет предпринимать все возможные усилия для того, чтобы договориться с Соединенными Штатами о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом сообщил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков.
«В любом случае этот договор в данный момент является фундаментальным. Ничего другого просто не существует в области реального ядерного разоружения», - отметил дипломат.
Ермаков заявил, что до момента прекращения действия договора в феврале 2021 года Москва будет предлагать Вашингтону разные механизмы по соглашению: временное продление или продление, как прописано в договоре, на пять лет.
«Крест мы не ставим ни на чем. Мы с оптимизмом смотрим на решение любых проблем международной безопасности», - подчеркнул он.
Как писал сайт kp.ru, ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и Соединённые Штаты продлить СНВ-3 с целью достижения стабильности.
ИСТОЧНИК KP.RU