Генсек ООН призвал США и Россию к продлению СНВ-3
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и Соединенные Штаты продлить Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с целью достижения стабильности.
"Я настоятельно призываю Соединенные Штаты и Российскую Федерацию продлить действие так называемого нового ДСНВ", - сказал он в ходе брифинга в четверг, 1 августа.
Гутерриш также выразил сожаление по поводу выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, поскольку это соглашение является крайне важным документом, положившим конец холодной войне.
"Когда завтра его действие закончится, мир потеряет препятствие перед ядерной войной", - цитирует ТАСС генсека.
Сайт kp.ru писал, что США заявили о готовности продлить СНВ-3 при условии достижения приемлемых для обеих сторон условий. Вопрос может быть рассмотрен в следующем году.
ИСТОЧНИК KP.RU