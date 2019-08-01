2019-08-01T22:30:43+03:00
Политика

Генсек ООН призвал США и Россию к продлению СНВ-3

Антониу Гутерриш также выразил сожаление в связи с выходом Вашингтона из ДРСМД
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Генеральный секретарь ООН Антониу ГутерришГенеральный секретарь ООН Антониу ГутерришФото: REUTERS
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и Соединенные Штаты продлить Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с целью достижения стабильности.

"Я настоятельно призываю Соединенные Штаты и Российскую Федерацию продлить действие так называемого нового ДСНВ", - сказал он в ходе брифинга в четверг, 1 августа.

Гутерриш также выразил сожаление по поводу выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, поскольку это соглашение является крайне важным документом, положившим конец холодной войне.

"Когда завтра его действие закончится, мир потеряет препятствие перед ядерной войной", - цитирует ТАСС генсека.

Сайт kp.ru писал, что США заявили о готовности продлить СНВ-3 при условии достижения приемлемых для обеих сторон условий. Вопрос может быть рассмотрен в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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