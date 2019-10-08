Трамп хотел проверить каждого сотрудника Белого дома на детекторе лжи

8 Окт. 23:05 2019-10-08T23:05:18+03:00

Американский президент намеревался выяснить, кто в его офисе разговаривал с прессой

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При помощи детектора лжи президент Соединённых Штатов Дональд Трамп хотел выявить информаторов среди сотрудников Белого дома, которые сливают прессе конфиденциальные сведения. Об этом сообщила бывший работник администрации американского президента.

«Он хотел проверять на полиграфе каждого сотрудника в здании Белого дома, чтобы выяснить, кто из них разговаривал с прессой», - передает его слова газета Politico.

По словам собеседника издания, некоторые сотрудники добровольно прошли тестирование на полиграфе.

Сообщается, что идея выявления информаторов в Белом доме при помощи детектора лжи не новая, но сейчас она стала особенно актуальна в связи с недавним скандалом вокруг телефонного разговора американского лидера с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Беседа двух президентов привела к началу процедуры импичмента Трампа.

ИСТОЧНИК KP.RU