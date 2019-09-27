2019-09-27T15:56:40+03:00
В мире

Трамп о телефонном разговоре с Зеленским: «Самый лучший и честный»

Глава Белого дома обвинил демократов и СМИ в том, что они заставили «выглядеть плохо» его беседу с президентом Украины
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Трамп о телефонном разговоре с Зеленским: «Самый лучший и честный»Трамп о телефонном разговоре с Зеленским: «Самый лучший и честный»Фото: REUTERS
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Американским лидер Дональд Трамп заявил, что его телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским был «лучшим и честным», в то время, как его политические оппоненты заставили выглядеть эту беседу «плохой».

«У меня все был простой и очень хороший телефонный разговор с новым президентом Украины, это не могло быть лучше и честнее, а лживые средства массовой информации и демократы, работая в команде, обманным путем заставили его выглядеть плохо», - сказал глава Белого дома в Twitter.

По словам Трампа, каждая такая история - это «придуманная катастрофа» с источниками, которых «даже не существует». «Продолжающаяся Охота на ведьм!», - добавил американский президент.

Напомним, ранее Трамп получил разрешение от Украины на публикацюю стенограммы разговора с Зеленским для того, чтобы доказать, что он не давил на своего украинского коллегу во время обсуждения расследования против Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена американский. При этом сам Зеленски не ожидал, что Белый дом обнародует все содержание телефонной беседы

ИСТОЧНИК KP.RU

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