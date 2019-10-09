Лавров сомневается в выводе войск США из Сирии

СЕГОДНЯ 11:41 2019-10-09T11:44:53+03:00

Глава российского МИД заявил, что Трамп уже несколько раз делал подобные заявления

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В МИД России сомневаются в выведении американских войск из Сирии. Ранее президент США заявил о том, что Америка больше не будет участвовать в военной операции и возлагает всю ответственность за захваченных в Сирии террористов на Турцию. Заявление сделано после телефонного разговора лидеров Турции и США.

В России выразили сомнение в том, что Америка действительно больше не будет участвовать в операции. Сергей Лавров, глава МИД, напомнил о подобных заявлениях Трампа, которые глава Белого Дома озвучивал в том числе и год назад.

- Трамп, действительно, много раз заявлял, что будет выводить свои войска из Сирии и других стран. Потом эти заявления спускались на тормозах уже реальными исполнителями. Не исключаю, что сейчас мы наблюдаем нечто похожее, - приводит слова Лаврова ТАСС.

Глава российского МИД считает такая позиция США показывает "недоговороспособность" властей штатов. В Белом Доме, добавил он, полны противоречий.

- В свое время мы не раз призывали прекратить незаконную оккупацию территории в районе Эт-Танфа, где они фактически создали свою базу радиусом 55 километров, - напомнил Лавров.

ИСТОЧНИК KP.RU