С космодрома «Байконур» запустили ракету «Протон-М» с европейскими и американскими спутниками

СЕГОДНЯ 15:09 2019-10-09T15:11:19+03:00

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Ракета «Протон-М» стартовала с космодрома «Байконур» 9 октября. Запуск изначально планировался на 30 сентября, но из-за выявленных при электрических испытаниях проблем, отложили почти на неделю. Ракета несет коммерческие спутники: европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West, а также американский технологический аппарат Mission Extension Vehicle-1.

Отделение первого и второго блоков прошло в штатном режиме, сообщает пресс-служба «Роскосмоса». Выведение спутников на орбиту займет 15 часов 54 минуты.

- «Протон» — «рабочая лошадка» российской космической отрасли, именно с ее помощью на орбиту выводились модули орбитальных станций, значительная часть орбитальной группировки ГЛОНАСС и десятки других спутников, -сообщает пресс-служба компании.

С начала года «Протон» запускают в космос уже в четвертый раз, а в целом Россия совершила 19 запусков за это время с космодрома. В июне ракет-носитель "Протон" доставила в космос обсерваторию "Спектр-РГ".

ИСТОЧНИК KP.RU