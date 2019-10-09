С космодрома «Байконур» запустили ракету «Протон-М» с европейскими и американскими спутниками
Ракета «Протон-М» стартовала с космодрома «Байконур» 9 октября. Запуск изначально планировался на 30 сентября, но из-за выявленных при электрических испытаниях проблем, отложили почти на неделю. Ракета несет коммерческие спутники: европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West, а также американский технологический аппарат Mission Extension Vehicle-1.
Отделение первого и второго блоков прошло в штатном режиме, сообщает пресс-служба «Роскосмоса». Выведение спутников на орбиту займет 15 часов 54 минуты.
- «Протон» — «рабочая лошадка» российской космической отрасли, именно с ее помощью на орбиту выводились модули орбитальных станций, значительная часть орбитальной группировки ГЛОНАСС и десятки других спутников, -сообщает пресс-служба компании.
С начала года «Протон» запускают в космос уже в четвертый раз, а в целом Россия совершила 19 запусков за это время с космодрома. В июне ракет-носитель "Протон" доставила в космос обсерваторию "Спектр-РГ".
ИСТОЧНИК KP.RU